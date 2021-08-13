В Минздраве Башкирии объяснили, как защититься от дыма в воздухе при лесных пожарах

Сейчас по республике бушуют лесные пожары, из-за которых в воздухе образуется смог. Чтобы избежать попадания в организм вредных химических веществ от дыма, в министерстве здравоохранения Башкирии рекомендуют следовать нескольким правилам.
Так, не рекомендуется долго находиться на улице, особенно утром. Также лучше не открывать окна, в частности в ночное и утреннее время. Людям с легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями необходимо брать с собой лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, лучше отказаться от контактных линз и надевать очки. При возможности следует использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. Открытые окна и форточки стоит закрыть увлажненной тканью и периодически её менять. Важно также проводить влажную уборку и ставить ёмкости с водой для повышения влажности воздуха.
Этот совет Минздрава может понравится многим — в период задымления следует снизить физическую нагрузку. Детям и беременным женщинам лучше отказаться от длительных прогулок. Курильщикам следует реже вспоминать о сигаретах. Также важно ограничить употребление алкогольных напитков, поскольку они могут привести к развитию острых и хронических заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем.
При сильной задымлённости нужно надевать защитные маски, которые следует периодически увлажнять. Необходимо пить больше воды, до 2-3 литров в день для взрослых, и меньше есть жирной пищи. Для снижения токсического воздействия смога на организм нужно принимать поливитамины.
Одежду лучше выбирать из натуральных тканей. Несколько раз в день нужно протирать себя влажной тряпкой или принимать душ. Не стоит забывать промывать глаза, нос и горло. Если воздух сильно задымлен, лучше вообще покинуть населенный пункт.
Для тех, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, в ведомстве советуют регулярно измерять артериальное давление, при артериальной гипертензии обратиться к врач, носить с собой лекарства. Если появились одышка, кашель, бессонница, необходимо пойти к врачу. Людям с хроническим заболеванием важно строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.
Напомним, по последним данным в республике остается действовать десять очагов лесных пожаров. Их общая площадь составляет более тысячи гектаров. Девять из них локализованы. Также в регионе сохраняется засушливая погода. Оказалось, в августе почти не выпало осадков, а в ближайшие дни дождей не прогнозируется.