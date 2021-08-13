В Минздраве Башкирии объяснили, как защититься от дыма в воздухе при лесных пожарах

Кроме того, лучше отказаться от контактных линз и надевать очки. При возможности следует использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. Открытые окна и форточки стоит закрыть увлажненной тканью и периодически её менять. Важно также проводить влажную уборку и ставить ёмкости с водой для повышения влажности воздуха.