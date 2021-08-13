В Башкирии за две недели выпало всего 9% от месячной нормы осадков

В Башкирии за две недели выпало всего 9% от месячной нормы осадков
В Башкирии за две недели выпало всего 9% от месячной нормы осадков
Вчера, 13:04ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В ближайшее время дождей не прогнозируется.

В августе в республике почти не выпало осадков - всего 9% от месячной нормы. Поскольку погоду определяют антициклоны, в ближайшие дни дождей не ожидается, сообщил Башгидрометцентр.

Отсутствие осадков и жаркая погода осложняют пожароопасную обстановку. Так, в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности, в южной части отмечается чрезвычайная пожароопасность, что является опасным природным явлением.

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что вторая декада в республике будет так же жаркой, а среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов.

В республике несколько дней бушевали лесные пожары. Сейчас большинство крупных очагов ликвидированы. По последним данным, осталась гореть территория площадью 1052,1 гектара. Накануне потушили крупный очаг в Хайбуллинском и Зилаирском районах.

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