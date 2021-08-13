Площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась еще на 1,2 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась еще на 1,2 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась еще на 1,2 тысячи гектаров
Вчера, 08:32ОбществоАлександра КонстантиноваФото: МЧС Башкирии
Ликвидирован крупный очаг в Зилаирском районе.

По состоянию на 00:30 13 августа в республике потушили десять очагов природных пожаров общей площадью 1278,85 гектара. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Так, был ликвидирован крупный очаг в Зилаирском районе - его площадь составляла 1088 гектаров. Также потушили очаг в 55,94 гектара в Белорецком районе и ещё восемь очагов в Бурзянском районе.

Сейчас продолжают действовать десять очагов лесных пожаров. Горит территория площадью 1052,1 гектара. Один очаг сохраняется в Хайбуллинском районе (площадь 448 гектара), шесть очагов в Бурзянском (общая площадь 200,1 гектара), один в Зианчуринском (403 гектара), один в Баймакском (0,3 гектара), один в Абзелиловском (0,7 гектара). Локализовали уже девять пожаров на территории общей площадью 604,1 гектара.

Огонь тушат 1109 человек и 154 единицы спецтехники.

Напомним, вчера, 12 августа, ликвидировали крупный очаг в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар.

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