Площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась еще на 1,2 тысячи гектаров

По состоянию на 00:30 13 августа в республике потушили десять очагов природных пожаров общей площадью 1278,85 гектара. Об этом сообщило МЧС Башкирии.
Так, был ликвидирован крупный очаг в Зилаирском районе - его площадь составляла 1088 гектаров. Также потушили очаг в 55,94 гектара в Белорецком районе и ещё восемь очагов в Бурзянском районе.
Сейчас продолжают действовать десять очагов лесных пожаров. Горит территория площадью 1052,1 гектара. Один очаг сохраняется в Хайбуллинском районе (площадь 448 гектара), шесть очагов в Бурзянском (общая площадь 200,1 гектара), один в Зианчуринском (403 гектара), один в Баймакском (0,3 гектара), один в Абзелиловском (0,7 гектара). Локализовали уже девять пожаров на территории общей площадью 604,1 гектара.
Огонь тушат 1109 человек и 154 единицы спецтехники.
Напомним, вчера, 12 августа, ликвидировали крупный очаг в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар.