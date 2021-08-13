Площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась еще на 1,2 тысячи гектаров

Сейчас продолжают действовать десять очагов лесных пожаров. Горит территория площадью 1052,1 гектара. Один очаг сохраняется в Хайбуллинском районе (площадь 448 гектара), шесть очагов в Бурзянском (общая площадь 200,1 гектара), один в Зианчуринском (403 гектара), один в Баймакском (0,3 гектара), один в Абзелиловском (0,7 гектара). Локализовали уже девять пожаров на территории общей площадью 604,1 гектара.