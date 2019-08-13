Акции протеста в Москве проходят под вниманием Владимира Путина

По словам Пескова, в России ежедневно происходит большое количество событий, на которые президент обращает свое внимание. Однако далеко не по каждому вопросу ему следует высказывать свою точку зрения, передает издание RT. Происходящее вокруг выборов в Мосгордуму, безусловно, заслуживает внимание со стороны федеральных и городских властей, поэтому все моменты, по которым у людей возникают вопросы, будут проанализированы.

Но все же Кремль не ведет работу по координации советующих ведомств, работающих с митингующими в столице. Если представители определенных структур ведут себя ненадлежащим образом с участниками акций, то Песков рекомендовал обращаться к руководству именно этих ведомств.