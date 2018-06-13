В Башкирии втрое увеличилась площадь лесных пожаров

Согласно данным ГУ МЧС по республике, в Башкортостане втрое увеличилось количество пожаров. С начала сезона было зафиксировано 25 очагов природного возгорания, а в этом году — уже 94.

Всего лесные пожары зафиксированы на общей площади 747 га. Год назад эта цфира была 338,05 га. Таким образом, общая площадь лесов, объятых пожаром, выросла на 408,96 га.