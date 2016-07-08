В Уфе беременные преодолеют «стометровку»

Стала известна программа Республиканского фестиваля беременных.

14-16 июня в Уфе пройдет республиканский фестиваль беременных. Он проходит под слоганом «Чемпионское положение» - животы участниц, которые решили поддержать ЧМ-2018, будут разрисованы символикой чемпионата.

Цель фестиваля – сблизить беременных и специалистов в области материнства. Будущие родители смогут бесплатно проконсультироваться с акушерами, психологами, инструкторами по плаванию и грудничковому фитнесу.

14 июня

11.00-14.00 Регистрация участников. Старт олимпиады (ТРК "Семья")

15.00-20.00 Бесплатные мастер-классы для Беременных по подготовке к родам в клубах беременных г. Уфы (запись в группы на столиках регистрации обязательна).

15 июня

15.00-16.00 Сдача олимпийского зачёта беременными; мастер-класс "Аква-Мама" с рецептами лёгких родов ("Восточный клуб", бассейн)

16.00-17.00 Флэш-моб "Грудничковый футбол" - соревнование между командой беременных и профессиональными футболистами ("Восточный клуб",спортивный зал либо на поле, по погоде )

17.00 -18.00 "Школа беременных пап" ("Восточный клуб", зал)

16 июня

15.00 - 16.00 Регистрация беременных на Финише, прошедших Олимпийский марафон.

16.00- 17.00 Концерт Хора Беременных, объявление победителей (среди участниц разыграют сертификат на роды в одной из лучших клиник Уфы), ( КГ "Мать и дитя", Лесной проезд, 4)

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