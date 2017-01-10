В Уфе беременные поддержат чемпионат мира по футболу-2018

14-16 июня в Уфе состоится ежегодный республиканский фестиваль «Новое поколение-2017».

В этом году мероприятие проходит под слоганом «Чемпионское положение». Таким образом, беременные спортсменки решили поддержать предстоящий Чемпионат мира по футболу. Животы участниц будут разрисованы символом ЧМ-2018. И это не случайно, ведь первые упражнения, которые необходимо делать с грудничком проводятся на мяче. Женщинам покажут и расскажут, как вырастить будущего чемпиона.

В этом году организаторы фестиваля хотят обратить особое внимание на физическую подготовку беременных и грудничков. Ведь, чем лучше физическая подготовка женщины до беременности, тем больше у нее выносливости, необходимой для того, чтобы спокойно выдержать достаточно длительный процесс родов.

Фестиваль соберёт под одной крышей будущих мам, пап, новоиспечённых родителей с малышами до 4 месяцев и специалистов в области материнства, которые поделятся с гостями рецептами идеальных родов и дадут рекомендации по уходу за младенцем.

Главная цель – сократить дистанцию между беременными и специалистами в области материнства. На фестивале будут представлены акушеры, неонатологи, психологи, художники, музыканты, остеопаты, инструкторы по фитнесу и йоге, слингоконсультанты, и консультанты по грудному вскармливанию. Всех их объединяет общая цель - встретить здорового малыша.

Вот программа фестиваля:

14 июня – бесплатные мастер-классы для Беременных по подготовке к родам

15 июня - соревнования по плаванию между беременными; гимнастика с грудничками; арт-терапия, вокал

16 июня - Школа Беременных пап, хор Беременных, объявление победителей (среди участниц разыграют сертификат на роды в одной из клиник Уфы).

Организатором фестиваля беременных выступает региональная общественная организация «Новое поколение» (Семейный клуб «София») при поддержке Министерства здравоохранения республики. Для того чтобы принять участие в фестивале, беременным необходимо оставить заявку по телефону 89608004500 или на сайте фестиваля «Новое поколение 2017».

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