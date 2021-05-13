В институте Склифосовского вернули лицо девушке из Башкирии после ДТП

В институте Склифосовского вернули лицо девушке из Башкирии после ДТП
В институте Склифосовского вернули лицо девушке из Башкирии после ДТП
Сегодня, 10:59ОбществоТатьяна МайороваФото: скриншот видео. / tvc.ru
22-летней жительнице Башкирии Алине Яппаровой московские медики восстановили лицо, сильно пострадавшее после дорожной аварии. Подробности сообщил телеканал «ТВ Центр».

Как следует из истории болезни пациентки, ее лицо после ДТП изменилось до неузнаваемости. Первые операции, сделанные местными врачами, усугубили состояние девушки. Ей доставляли боль малейшие мимические движения и даже моргание. Вдобавок лоскут кожи на лбу проваливался в трещину кости черепа и задевал оболочку головного мозга.

Врачи московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского взялись помочь пострадавшей при помощи современного эндопротеза, который был изготовлен на 3D-принтере и вживлен пациентке. Материалом для изготовления пластины послужил гипоаллергенный титан

Фото:tvc.ru

Операция длилась четыре часа. Вскоре после неё девушка пришла в себя и сообщила, что избавилась от болевых ощущений.

По словам медиков, следы от швов будут спрятаны пол волосами, а после помощи у ортодонтов и косметологов Алина сможет вести нормальный образ жизни.

По данным клиники, в 2020 году в НИИ скорой помощи имени Склифосовского было проведено около двухсот реконструктивных хирургических вмешательств на костях черепа.

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