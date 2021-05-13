В институте Склифосовского вернули лицо девушке из Башкирии после ДТП

Как следует из истории болезни пациентки, ее лицо после ДТП изменилось до неузнаваемости. Первые операции, сделанные местными врачами, усугубили состояние девушки. Ей доставляли боль малейшие мимические движения и даже моргание. Вдобавок лоскут кожи на лбу проваливался в трещину кости черепа и задевал оболочку головного мозга.