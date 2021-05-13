Руководство ТЦ “Зимняя вишня” не признает своей вины в пожаре

Как сообщает fedpress.ru, всего в деле выступили восемь фигурантов. Гендиректора - Надежду Судденок, руководителя и собственника ТЦ Георгия Соболева и Юлию Богданову обвиняют в нарушении требований и норм пожарной безопасности и оказание услуг не отвечающие стандартам и нормативам безопасности.
Игорю Полозиненко, который является директором компании “Системный интегратор”, а также инженеру Александру Никитину инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности. Компания ранее устанавливала систему противопожарной безопасности.
Охранника Сергея Антюшина обвиняют в том, что тот оказывал услуги, которые не отвечали требованиям и нормативам безопасности. Пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина привлекли за халатность, которая повлекла за собой гибель людей.