Руководство ТЦ “Зимняя вишня” не признает своей вины в пожаре

Руководство ТЦ “Зимняя вишня” не признает своей вины в пожаре
Руководство ТЦ “Зимняя вишня” не признает своей вины в пожаре
Сегодня, 11:34ОбществоФото: pixabay.com
Пожар в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”, который произошёл в прошлом году, унёс много жизней. Техника безопасности не была соблюдена, а сотрудники не были проинструктированы. Однако своей вины руководство не признаёт. Об этом сегодня сообщил юрист Дмитрий Малинин на первом заседании Заводского районного суда Кемерова.

Как сообщает fedpress.ru, всего в деле выступили восемь фигурантов. Гендиректора - Надежду Судденок, руководителя и собственника ТЦ Георгия Соболева и Юлию Богданову обвиняют в нарушении требований и норм пожарной безопасности и оказание услуг не отвечающие стандартам и нормативам безопасности.

Игорю Полозиненко, который является директором компании “Системный интегратор”, а также инженеру Александру Никитину инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности. Компания ранее устанавливала систему противопожарной безопасности.

Охранника Сергея Антюшина обвиняют в том, что тот оказывал услуги, которые не отвечали требованиям и нормативам безопасности. Пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина привлекли за халатность, которая повлекла за собой гибель людей.

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