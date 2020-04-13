В Уфе в выходные троллейбусы и трамваи ходить не будут
13 апреля, 16:02ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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В муниципалитете пришли к выводу пересмотреть движение электротранспорта из-за пандемии.
В администрации города сообщили, что с 13 апреля 2019 года изменился график движения городского электротранспорта. Причина, как отмечается в сообщении, в том, что сокращен пассажиропоток из-за режима всеобщей изоляции.
Сообщается, что по этой причине прекращено движение по трамвайным маршрутам №№ 1, 10 и троллейбусным маршрутам №№ 4, 15, 18. Работать электротранспорт также будет по новому расписанию. К примеру, пассажирские перевозки в будничные дни по трамвайным маршрутам №№ 5, 8, 16, 18 и троллейбусным - №№ 9,10.13,16, 21, 22 будет осуществляться с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.
Отдельно в муниципалитете вынесли, что в выходные и праздничные дни ходить электротранспорт не будет.
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