В Башкирии выписали еще одного пациента, излечившегося от коронавируса
13 апреля, 13:29ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом сообщил глава башкирского минздрава Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии еще один пациент излечился от коронавируса. Его уже выписали. Об этом на сегодняшнем правительственном брифинге рассказал глава минздрава РБ Максим Забелин.
По состоянию на 13:00 часов 13 апреля, в стационарах республики с подозрением на коронавирус и с симптомами острой респираторной вирусной инфекции находятся 262 человека. Из них 11 – несовершеннолетние.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека. Всего, на данный момент, 107 человек официально зарегистрированы как пациенты с положительным анализом к инфекции.
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