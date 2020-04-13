В Башкирии выписали еще одного пациента, излечившегося от коронавируса

В Башкирии еще один пациент излечился от коронавируса. Его уже выписали. Об этом на сегодняшнем правительственном брифинге рассказал глава минздрава РБ Максим Забелин.

По состоянию на 13:00 часов 13 апреля, в стационарах республики с подозрением на коронавирус и с симптомами острой респираторной вирусной инфекции находятся 262 человека. Из них 11 – несовершеннолетние.