В Башкирии увеличилось количество пациентов с подозрением на коронавирус

По данным на 13 апреля в Башкирии увеличилось количество пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. За сутки к общему количеству прибавилось 35 человек. Всего с подозрением под наблюдением находятся 262 человека. Об этом сообщили на ежедневном брифинге Министерства здравоохранения.

Отметим, что в целом по Башкирии подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных сейчас находятся в Республиканской клинической больнице имени Куватова. В Министерстве здравоохранения отметили, что в больнице сейчас находятся 604 пациента и 615 сотрудников. Число инфицированных в РКБ составило 40 человек. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – врачи больницы.