В Башкирии закрыли магазины, в которых не соблюдалась дистанция между покупателями

В Башкирии продолжается режим самоизоляции. Местным жителям можно выходить из дома в магазин, на работу и по ряду других жизненно важных причин. Однако некоторые торговые точки не соблюдают санитарные нормы, не соблюдается дистанция между покупателями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров на оперативном совещании.

— Выявили, что в некоторых магазинах торговых сетей, в частности «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» были нарушения санитарные. Работа нескольких магазинах была приостановлена. Несколько магазинов к 9 утра сегодняшнего дня исправили и начали работать, — сообщил Андрей Назаров.