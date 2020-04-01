Стало известно, какие магазины, помимо продуктовых, должны работать в Башкирии
1 апреля, 15:14ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Первоочередные потребности населения будут удовлетворяться.
Сегодня, 1 апреля, на брифинге, посвященном устойчивости экономики Башкирии, рассказали, какие магазины помимо продуктовых и аптек должны функционировать в республике на время карантина.
Председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова отметила, что в умеренных количествах должны работать салоны связи, магазины с хозяйственными и строительными товарами, автозапчастями. Помимо этого, могут функционировать и автосервисы, способные оказать экстренную помощь.
— У нас не стоит задача остановить жизнедеятельность республики. Все, что необходимо для обеспечения первоочередных потребностей населения – это все работает, — сказала Римма Бойцова.
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