Стало известно, какие магазины, помимо продуктовых, должны работать в Башкирии

Сегодня, 1 апреля, на брифинге, посвященном устойчивости экономики Башкирии, рассказали, какие магазины помимо продуктовых и аптек должны функционировать в республике на время карантина.

Председатель Госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова отметила, что в умеренных количествах должны работать салоны связи, магазины с хозяйственными и строительными товарами, автозапчастями. Помимо этого, могут функционировать и автосервисы, способные оказать экстренную помощь.