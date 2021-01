Шандалович: в 2022 году в Медвежьегорске появится новая школа

На состоявшемся 13 января заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Карелии обсуждали строительство новой школы в Медвежьегорске.

Новое учебное заведение, способное принять 1100 школьников, разместится на улице Советской. Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович заметил, что горожане «с нетерпением ожидают новую школу», пишет ptzgovorit.ru. Школу строят в рамках нацпроекта «Образование». Она вместит не только учебные классы, но и большую столовую, несколько спортзалов, оснащенных современным оборудованием и тренажерами. Также в ней будут обширная медиатека, актовый зал, а на улице расположится стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Минобразования Карелии сообщило, что из республиканского бюджета на школу пойдет чуть меньше 9 млн рублей. Основную сумму — свыше 800 млн — на строительство направят из госбюджета. Проектные работы уже завершены, строительство начнется в текущем году. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2022 год.

