Шандалович: в 2022 году в Медвежьегорске появится новая школа

Школу строят в рамках нацпроекта «Образование». Она вместит не только учебные классы, но и большую столовую, несколько спортзалов, оснащенных современным оборудованием и тренажерами. Также в ней будут обширная медиатека, актовый зал, а на улице расположится стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.