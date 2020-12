В Башкирии скончался 102-летний первый кавалер ордена генерала Шаймуратова

На 103-м году жизни скончался Мугин Нагаев. сегодня его проводили в последний путь, рассказывает глава Башкирии Радий Хабиров.

Он рассказывает, что Мугин Нагаев прожил достойную и долгую жизнь. В январе ему бы исполнилось 103 года. Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. Такие люди — пример для нашей молодёжи, для нас всех, сказал Радий Хабиров. Прощание, как сообщает глава Башкирии, прошло сегодня. Он считает, что память Мугина Нагаева необходимо увековечить достойно.

