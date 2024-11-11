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Ветеран

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2024
Ветеран из Башкирии отметил столетний юбилей
11 ноября, 16:10
Когда кончится СВО — военный из Уфы
25 октября, 12:51
Уфа скорбит о потерянном герое
На 99-м году ушел из жизни уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, сообщает Глава Администрации Кировского района Уфы.
23 июля, 12:47
Ветерана «отказались» лечить в Уфе «по личным мотивам»
5 июля, 12:27
В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО
У военнослужащего осталось три дочери.
14 мая, 05:00
В Башкирии скончался 100-летний ветеран ВОВ
В Башкирии на 101-м году жизни ушел из жизни фронтовик Сергей Сагадеевич Сагадеев, сообщает пресс-служба МВД региона.
6 мая, 13:20
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Василий Безденежнов трудился в нефтяной отрасли.
6 марта, 04:24
2023
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Уфе
23 мая 2023, 15:58
2022
Региональные льготы ветеранам боевых действий в Уфе
11 августа 2022, 12:55
2021
Районная администрация Уфы закупила 50 одеял для ветеранов войны за 46 тысяч рублей
5 мая 2021, 10:09
Депутаты предложили новый праздничный день в Башкирии
22 марта 2021, 04:59
2020
В Башкирии скончался 102-летний первый кавалер ордена генерала Шаймуратова
12 декабря 2020, 09:25
В Уфе 96-летнему ветерану, жившему в старом доме без воды, дали квартиру
3 марта 2020, 03:17
«Она очень расстроилась»: жителей Башкирии возмутили подарки от властей бабушке
6 февраля 2020, 08:30
2019
Общественная палата Башкирии предложит властям помочь ветеранам
Предложения будут направлены депутатам, министрам, в администрации городов и районов.
21 декабря 2019, 05:22
2017
В Уфе ветераны рассказали детям и внукам, как им удалось победить
9 мая 2017, 11:30
Следком Башкирии проверит факт отказа выдачи жилсертификата ветерану войны
5 мая 2017, 07:49

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