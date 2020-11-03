В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку

Напомним, в 2019 году на новогоднюю иллюминацию власти потратили 115 миллионов рублей. Новинкой стали также украшения известного итальянского архитектора и художника Валерио Фести. Сами пиксельные ёлки были установлены впервые в Уфе и других крупных городах республики. Тем не менее, уже ближе к праздникам из-за мороза начали происходить сбои, перегорать целые блоки из пикселей.