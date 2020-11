В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку

Сотрудники «Горзеленхоза» приступили к установке первой новогодней пиксельной ёлки на площади имени Салавата Юлаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что установкой конструкций занимаются 15 человек с использованием четырех единиц техники. Высота каркаса ёлки составляет 32 метра. Состоять она будет из 8 370 пикселей. Напомним, в 2019 году на новогоднюю иллюминацию власти потратили 115 миллионов рублей. Новинкой стали также украшения известного итальянского архитектора и художника Валерио Фести. Сами пиксельные ёлки были установлены впервые в Уфе и других крупных городах республики. Тем не менее, уже ближе к праздникам из-за мороза начали происходить сбои, перегорать целые блоки из пикселей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter