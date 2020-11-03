В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку

В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку

Вчера, 18:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: Администрация Уфы
Сотрудники «Горзеленхоза» приступили к установке первой новогодней пиксельной ёлки на площади имени Салавата Юлаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что установкой конструкций занимаются 15 человек с использованием четырех единиц техники. Высота каркаса ёлки составляет 32 метра. Состоять она будет из 8 370 пикселей.

Напомним, в 2019 году на новогоднюю иллюминацию власти потратили 115 миллионов рублей. Новинкой стали также украшения известного итальянского архитектора и художника Валерио Фести. Сами пиксельные ёлки были установлены впервые в Уфе и других крупных городах республики. Тем не менее, уже ближе к праздникам из-за мороза начали происходить сбои, перегорать целые блоки из пикселей.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы