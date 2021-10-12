Власти скорректировали программу субсидирования найма

Власти скорректировали программу субсидирования найма
Власти скорректировали программу субсидирования найма
Вчера, 16:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Внесены поправки в Постановление Правительства РФ № 1607 от 24.09.2021, регламентирующее порядок предоставления государственной субсидии работодателям, которые трудоустраивают безработных.

Согласно одному из нововведений, организация-работодатель теперь сможет получить государственную выплату субсидий за прием в штат безработного, который был зарегистрирован в центрах занятости населения (ЦЗН) не только до конца 2020 года, как это было раньше, но также до 1 августа 2021 года. Об этом сообщают «Новые Известия».

Еще одно изменение коснулось расширения категории граждан, за трудоустройство которых предприятие может получить субсидию независимо от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь это не только выпускники колледжей и вузов, которые выпустились в 2020 году, но и инвалиды, многодетные родители и родители-одиночки с детьми-инвалидами.

Уточняется, что субсидия за прием на работу зарегистрированных в ЦЗН граждан представляет собой три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Выплата переводится в три приема: через месяц, три месяца и полгода работы нового сотрудника. Первую часть субсидии Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает в течение первых десяти рабочих дней с даты составления заявления, которое должно быть отправлено в ФСС через личный кабинет работодателя до 15 декабря. Второй и третий транши выплаты фонд производит по истечении 102 и 192 дней после начала работы трудоустроенного, соответственно. Но не позже 27 декабря 2021 года. При этом, если вновь трудоустроенный работник в первом, третьем или шестом месяце после оформления в штат компании получит пособие по временной нетрудоспособности от ФСС по больничному листу, работодатель обязан будет вернуть фонду сумму выплаченного пособия. Но с тем условием, что она не должна будет превышать размер ранее полученной субсидии.

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