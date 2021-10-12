Власти скорректировали программу субсидирования найма

Уточняется, что субсидия за прием на работу зарегистрированных в ЦЗН граждан представляет собой три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Выплата переводится в три приема: через месяц, три месяца и полгода работы нового сотрудника. Первую часть субсидии Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает в течение первых десяти рабочих дней с даты составления заявления, которое должно быть отправлено в ФСС через личный кабинет работодателя до 15 декабря. Второй и третий транши выплаты фонд производит по истечении 102 и 192 дней после начала работы трудоустроенного, соответственно. Но не позже 27 декабря 2021 года. При этом, если вновь трудоустроенный работник в первом, третьем или шестом месяце после оформления в штат компании получит пособие по временной нетрудоспособности от ФСС по больничному листу, работодатель обязан будет вернуть фонду сумму выплаченного пособия. Но с тем условием, что она не должна будет превышать размер ранее полученной субсидии.