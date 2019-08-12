Журналист из США оценил новый российский бомбардировщик ПАК ДА
Вчера, 20:33ОбществоФото: wikimedia.org
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Марк Эпископос, работающий журналистом в The National Interest, дал свою оценку новому российскому бомбардировщику ПАК ДА.
По словам сотрудника СМИ, ПАК ДА станет представителем «шестого поколения». Об этом информирует RNS.
В ближайшие 10 лет ПАК ДА должен поступить на вооружение Минобороны РФ. Первый прототип нового бомбардировщика появится в 2021-2022 годах. Пробный полет ПАК ДА совершит в 2025-2026 годах. Серийные поставки боевой машины в войска запланированы на 2028-2029 годы, сказал Эпископос.
Журналист провел сравнение ПАК ДА с истребителем пятого поколения Су-57. Первые испытания бомбардировщика могут быть проведены в Жуковском.
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