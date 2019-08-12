Журналист из США оценил новый российский бомбардировщик ПАК ДА

По словам сотрудника СМИ, ПАК ДА станет представителем «шестого поколения». Об этом информирует RNS.

В ближайшие 10 лет ПАК ДА должен поступить на вооружение Минобороны РФ. Первый прототип нового бомбардировщика появится в 2021-2022 годах. Пробный полет ПАК ДА совершит в 2025-2026 годах. Серийные поставки боевой машины в войска запланированы на 2028-2029 годы, сказал Эпископос.