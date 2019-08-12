В Роспотребнадзоре рассказали россиянам о кредитных рисках

Так, у организаций, выдающих быстрые займы, обычно самые высокие процентные ставки, поэтому переплата очень существенна, сообщает газета «Известия».

Отмечается также, что риск есть и в оформлении валютных кредитов для тех россиян, которые получают зарплату в рублях. Это связано с колебанием курсов.

Плавающая процентная ставка может сильно увеличиться в случае кризисных явлений в финансовой системе, поэтому кредиты с её использованием также являются рискованными.

Опасными считаются и займы под залог недвижимости или имущества. Это связано с возможностью потери своих материальных благ.