Опубликован список самых популярных люксовых автомобилей в России

В сравнении с первым полугодием 2018 года данный показатель упал на 8,4%. Об этом информирует RNS.

Так наиболее популярным люксовым автомобилем у россиян продолжает оставаться Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. За первые шесть месяцев в РФ было куплено 252 таких машины. Цена транспортного средства равна 9,56 миллиона рублей.

Вторую строчку рейтинга самых продаваемых автомобилей сегмента Luxury занимает Bentley Continental GT. С начала года было продано 93 машины этой модели. Третью позицию списка занимает джип Bentayga. Его обладателями в январе-июне 2019 года стали 78 россиян.