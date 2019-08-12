Опубликован список самых популярных люксовых автомобилей в России
С января по июль нынешнего года в Российской Федерации объем рынка новых машин сегмента Luxury достиг 666 единиц.
В сравнении с первым полугодием 2018 года данный показатель упал на 8,4%. Об этом информирует RNS.
Так наиболее популярным люксовым автомобилем у россиян продолжает оставаться Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. За первые шесть месяцев в РФ было куплено 252 таких машины. Цена транспортного средства равна 9,56 миллиона рублей.
Вторую строчку рейтинга самых продаваемых автомобилей сегмента Luxury занимает Bentley Continental GT. С начала года было продано 93 машины этой модели. Третью позицию списка занимает джип Bentayga. Его обладателями в январе-июне 2019 года стали 78 россиян.
В десятку самых популярных в России люксовых машин также вошли два итальянских кроссовера – Maserati Levante и Lamborghini Urus (реализовано 59 и 56 единиц), Rolls-Royce Cullinan (46 единиц), Rolls-Royce Wraith (20 единиц), Maserati Ghibli (девять единиц), Lamborghini Aventador (восемь единиц), Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost (по шесть единиц).