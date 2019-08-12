Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость российских студентов

Чтобы исключить предвзятость в методиках поощрения студентов или их исключения из учебного заведения, российские вузы планируют внедрить цифровую систему оценки. Она будет следить за поведением студентов на лекциях и семинарах, их активностью в общественной жизни и общей успеваемостью.

Издание RT выяснило мнение эксперта Сергея Комкова – президента Всероссийского фонда образования. Комков считает, что подходить к использованию цифровой системы оценки нужно очень осторожно, поскольку искусственный интеллект может не учитывать важные факторы, влияющие на успеваемость. У студента, как у любого человека, могут быть разные периоды в жизни, поэтому исключать живое общение профессоров и учеников нельзя. Наиболее грамотным решением в оценке успеваемости будет сочетание опытного профессорско-преподавательского интеллекта и цифрового подхода.