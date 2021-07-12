В Башкирии пройдет первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров

В Башкирии пройдет первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров
В Башкирии пройдет первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров
Вчера, 16:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: mf.bmstu.ru
Уже в августе республика примет еще одно мероприятие мирового масштаба.

Первенство пройдет в Уфе с 11 по 23 августа в «Уфа-Арене». Подготовка к нему уже ведется. Так центр спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой ищет подрядчика на информационно-техническое обеспечение и услуги организации и проведения мероприятия. На портале госзакупок размещен заказ на организацию, проведение и информационно-техническое обеспечение соревнований. Республиканский бюджет готов выделить на эти цели 15 миллионов рублей.

Известно, что в первенстве мира примут участие около 1,5 тысяч человек из 65 стран. Соревноваться юниоры будут в грэпплинге, вольной борьбе и греко-римской борьбе.

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