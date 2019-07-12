В НАТО негативно восприняли начало поставок С-400 в Турцию

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Представители НАТО обеспокоились из-за начавшихся поставок ЗРК С-400 из России в Турцию.
Первые комплексы поступили в Анкару 12 июля, сообщает РТ.
При этом несколько месяцев назад, в апреле, НАТО поддержала Турцию в договоренности о поставках ЗРК. В Североатлантическом Альянсе назвали такое решение суверенным правом властей страны.
США в мае выступили против контракта Турции с Россией, предупредив о различных негативных последствиях этой договоренности.
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