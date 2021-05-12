Жители России назвали ежемесячную сумму, которая нужна для счастливой жизни

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие более 2,5 тысяч жителей 514 населенных пунктов России. Больше всего денег для счастья запросили жители Москвы – минимум 224 тысячи рублей. На втором месте жители Владивостока с запросом на 200 тысяч рублей, а на третьем – Ростов-на-Дону. Там местным жителям для счастливой жизни нужно 195 тысяч рублей.
Самые скромные люди живут в Кирове, Липецке и Оренбурге. Там местным жителям для комфортного проживания нужно от 132 до 137 тысяч рублей.
К слову, по статистике сервиса, за полгода требования россиян выросли примерно на 10 тысяч рублей. Еще в январе 2021 года средняя сумма для счастья составляла 166 тысяч рублей, а в 2020 году – 155 тысяч рублей.