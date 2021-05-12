Жители России назвали ежемесячную сумму, которая нужна для счастливой жизни

Жители России назвали ежемесячную сумму, которая нужна для счастливой жизни
Жители России назвали ежемесячную сумму, которая нужна для счастливой жизни
Сегодня, 10:04ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
В среднем жители России для своего полного счастья требуют 173 тысячи рублей в месяц. Эксперты сервиса SuperJob подвели итоги опроса жителей разных регионов страны, сообщают «РИА Новости».

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие более 2,5 тысяч жителей 514 населенных пунктов России. Больше всего денег для счастья запросили жители Москвы – минимум 224 тысячи рублей. На втором месте жители Владивостока с запросом на 200 тысяч рублей, а на третьем – Ростов-на-Дону. Там местным жителям для счастливой жизни нужно 195 тысяч рублей.

Самые скромные люди живут в Кирове, Липецке и Оренбурге. Там местным жителям для комфортного проживания нужно от 132 до 137 тысяч рублей.

К слову, по статистике сервиса, за полгода требования россиян выросли примерно на 10 тысяч рублей. Еще в январе 2021 года средняя сумма для счастья составляла 166 тысяч рублей, а в 2020 году – 155 тысяч рублей.

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