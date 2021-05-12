Жители России назвали ежемесячную сумму, которая нужна для счастливой жизни

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие более 2,5 тысяч жителей 514 населенных пунктов России. Больше всего денег для счастья запросили жители Москвы – минимум 224 тысячи рублей. На втором месте жители Владивостока с запросом на 200 тысяч рублей, а на третьем – Ростов-на-Дону. Там местным жителям для счастливой жизни нужно 195 тысяч рублей.