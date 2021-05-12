В Башкирии предложили новый законопроект в поддержку застройщиков проблемных объектов

Поддержка компаниям, которые берутся достраивать чужие объекты, будет выражаться в виде снижения платы за аренду земли, где строится жилое здание. В прокуратуре отметили, что это поможет решить проблему с обманутыми дольщиками.
Депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект и рекомендовали внести его на рассмотрение Госсобрания на пленарном заседании.
Напомним, сегодня руководитель компании ПСК-6 Андрей Носков сообщил, что 95 дольщиков недостроенного дома на Шота Руставели получили деньги, ещё восемь — отказались от выплат.