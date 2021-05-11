«Действие незаконно»: уфимский застройщик заявил об отсутствии диалога с властью

Директор компании-застройщика «ПСК-6» и депутат Андрей Носков на минувшей пресс-конференции заявил, что не может получить разрешение на строительство четырех объектов.

— Было по три обращения на каждый объект, были обращения в прокуратуру. Есть реакция прокуратуры. Документы готов предоставить о том, что действие является незаконным в адрес администрации городского округа, — сообщил Носков. По словам застройщика, речь идет о квартале, ограниченном улицами Черниковская, Кремлевская и Кольцевая. Квартал был выкуплен у предыдущего проблемного застройщика по просьбе правительства республики. — Это информация коммерческая, но я официально заявляю, что из 200 миллионов рублей я заплатил ему 190 миллионов, для того, чтобы не было 250 обманутых дольщиков от «Маштехресурса». Разрешение на строительство в течении четырех месяцев не выдается, — уточнил Носков. По мнению депутата, основной проблемой является не налаженный диалог с властью. Именно это он планирует исправить в ближайшем будущем, чтобы избежать ультиматумов. По словам Андрея Носкова, подобные предложения поступали от заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, который потребовал забрать иск в отношении городской администрации по факту изменений условий работы на Шота Руставели.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter