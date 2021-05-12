Жители «квартала ада» в Уфе обвинили суд в затягивании дела о строительстве дома

Сегодня, 12 мая, в Орджоникидзевском районном суде Уфы состоялось предварительное заседание по поводу строительства высотки рядом с домом № 5 на улице Конституции. Застройщиком выступает компания ПСК-6, которая принадлежит депутат Горсовета Андрею Носкову.

Сегодня состоялось предварительное заседание в суде по иску жителей дома № 5 к администрации Уфы и застройщику. Стороны дела, по словам жительницы Анастасии, представили ходатайства. Следующее судебное заседание назначено на 6 июля, сразу после выхода судьи из отпуска. Девушка считает, что за это время можно построить целый дом, тем более, что суд не приостановил стройку хотя бы на время разбирательства. Почему, если есть земельный спор, нельзя приостановить стройку? интересуется Анастасия. Отметим, 28 апреля пять жильцов дома объявили голодовку, однако уже в этот же день после беседы с мэром Уфы Сергеем Грековым приостановили её до сегодняшнего дня. Анастасия призналась Mkset, что опасается вновь объявлять протестную акцию, так как переживает за пожилых людей, соседей, солидарных с ней, и за общую обстановку. По её словам, около их дома, где ведется стройка, собираются и рабочие ПСК-6, и дольщики. Администрация города, как рассказывает Анастасия, бездействует и на контакт не идет. Почему меня настораживает устраивать голодовку? Это стресс для пожилых людей. Сейчас, если мы опять сядем на голодовку, выйдут рабочие, и мордобой будем устраивать? Я рисковать соседями и собой не хочу и драться с людьми, которые не имеют отношения к земле, не собираюсь, сказала Анастасия. Дольщики. 11.05.2021 Сегодня они планируют провести собрание с соседями, чтобы решить, что делать дальше. Тем временем компания ПСК-6 продолжает строительство многоэтажки. Сейчас возводится уже четвертый этаж. На вчерашней пресс-конференции Андрей Носков сообщил, что дольщиками строящегося дома являются 252 человека. Есть ряд людей, которые «пришли с Шота Руставели», где глава Башкирии Радий Хабиров остановил стройку. Носков также прокомментировал объявление голодовки и заявил, что в ней принимали участие четыре человека, которые вовсе не живут в доме № 5. Я считаю, что эти вопросы: «мы объявим голодовку», их, на мой субъективный взгляд, поддерживать не совсем корректно для администрации,считает Андрей Носков. Сам депутат выступает за конструктивный диалог с властями, чтобы разрешить данную проблему. Напомним, компания ПСК-6 начала строительство 27-этажного дома в «квартале ада», как его называют местные. Жители близлежащих домов выступили против возведения высотки, которая занимает их придомовую территорию. Они борются с застройщиком уже несколько месяцев. В октябре прошлого года, например, жители «похоронили» свой двор, прямо на заборе стройки установив деревянный крест и положив венки. Позже они принесли к мэрии Уфы таз и тряпки, предложив провести генеральную уборку. В конце марта администрация всё-таки отменила проект планировки и межевания квартала, а после сами жильцы обратились в Орджоникидзевский суд Уфы с иском о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter