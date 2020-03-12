В Уфе двое мужчин, угрожая убийством, вымогали у бизнесмена 12 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, у предпринимателя из Стерлитамака, угрожая расправой, насилием, изъятием имущества, требовали 12 млн рублей. При этом злоумышленники заставили бизнесмена написать расписку о том. Что деньги он якобы был должен отдать в качестве долга.

Позже выяснилось, что один из вымогателей ранее был судим за аналогичное преступление. Свою вину преступники не признали. Один из них находится сейчас под домашним арестом, другой – под стражей. Арестованы их телефоны, а у одного из них - автомобиль Nissan Patrol наложили арест.