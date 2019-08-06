В Башкирии осудят врача, которая вымогала деньги за установление инвалидности

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу против 52-летнего врача-стажера Мелеузовского филиала бюро социальной экспертизы о получении взятки. Подробности сообщаются на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, врач развила очень бурную деятельность, несмотря на свой статус стажера. В июле текущего года она предложила женщине, которая пришла в бюро, чтобы пройти экспертизу для установления инвалидности, «ускорить» процесс за 13 тысяч рублей. Хотя на тот момент уже было точно известно, что посетительнице положена третья группа инвалидности.

Пациентка поначалу было согласилась, но потом решила обратиться в полицию. В итоге корыстная докторица была задержана с поличным полицией при получении взятки.

В ходе следствия она полностью признала свою вину. Дело направлено в суд. Обвиняемой, скорее всего, грози штраф в размере двойной суммы требуемой ею взятки.

Тут будет уместно вспомнить недавний материал, опубликованный на нашем сайте, о том, как мужчина, получивший тяжелое ранение в Чечне, почти 20 лет назад, не может оформить инвалидность, хотя состояние его здоровья не позволяет работать.

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