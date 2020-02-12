В Пентагоне заявили о повышенной активности ВМФ России и Китая

В докладе говорится о том, что Россия и Китай не только наращивают военно-морские силы, но и консолидируют свои усилия. Также в документе указаны маршруты по которым российские подлодки якобы перемещаются в Тихом и Атлантическом океанах.

Американские моряки указывают на один транзитный маршрут российского лота, ведущий от Испании в Карибский бассейн и к Юго-Восточной части США, пишет rns.online.

Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис жаловался журналистам на засилье российских подлодок в Атлантике. По его словам, американские военные моряки уже не могут свободно чувствовать себя не только в Атлантике, но и у восточного побережья США.