В Чите вылечили китайца, у которого диагностировали коронавирус

У китайского гражданина, лечившегося в краевой клинической инфекционной больнице, два раза брали анализы перед выпиской. Оба раза анализы показали отсутствие коронавирусной инфекции. Между тем супруга выписанного и дочь все еще находятся в больнице. Их выпишут только после того, как анализы дважды подтвердят отсутствие нового вируса в организме, сообщает rns.online.

Главврач медучреждения Сергей Юрчук отметил, что заболевание у гражданина КНР проходило в легкой форме. Сейчас он полностью вылечен и не представляет угрозы для окружающих.

Еще одна жительница Китая, у которой был обнаружен коронавирус, также была выписана из больницы в Тюмени, после излечения.