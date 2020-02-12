Экс-кандидат на пост главы Башкирии хочет попасть в Книгу Гиннесса, рисуя грудью

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что эпатажная фотомодель, руководитель уфимской модельной студии, участвовавшая в прошлом году в выборах главы Башкирии, но не дошедшая даже до ступени регистрации, вновь решила эпатировать общественность. О своей новой акции она сообщила в Фейсбуке.

Мероприятие будет носить название «Mamma Mia» и пройдет 7 марта в Центре современного искусства «Облака». Официально оно будет направленно на привлечение внимания к заболеванию и проблемам молочной железы через современное искусство. Сания намерена установить мировой рекорд, рисуя собственной грудью.

Примечательно, что похожую акцию Сания уже проводила недавно, но решила тогда обойтись без приглашения СМИ и зрителей, объяснив это в кулуарах своей стеснительностью. Но на сей раз принять участие в установлении рекорда она зовет не только СМИ и зрителей, но и приглашает присоединиться к ней других девушек в возрасте от 18 лет. Участниц может быть около 50.