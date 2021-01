В Башкирии за прошедшие новогодние каникулы выпало 80% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Также стало известно, что местами в северных районах республики количество выпавших осадков составило 140% выше нормы. Синоптики предупреждают о внедрении арктического холода. В ближайшие дни температура воздуха ночью опустится до -33 градусов. Станет немного теплее и снова выпадет снег к концу недели. В целом вторая половина января будет холоднее обычного на один градус.

