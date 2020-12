В Уфе на оперативном совещании в администрации города обсудили борьбу с выпавшими осадками. Напомним, снегопад в городе начался в минувшее воскресенье. Оперативную информацию доложил начальник управления ЖКХ Рустем Хамитов.

Всего по состоянию на 27 декабря было вывезено более 116 тысяч кубометров снега силами более 270 единиц техники. По оперативным данным, в этот день выпало 16 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы. По словам чиновника, уже на следующий день, 28 декабря, было вывезено более 10 тысяч кубометров снега. На сегодняшний день более 230 единиц техники работают круглосуточно.

