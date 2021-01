Уфу заваливает снегом: в круглосуточном режиме работает 288 уборочных машин

Выходные в Башкирии заканчиваются обильным снегопадом.

В последний день новогодних каникул столицу Башкирии убирают от снега 288 единицы специализированной техники и 222 дорожных работника. Как сообщает мэрия Уфы, работа организована в круглосуточном режиме. За ночь только из Ленинского района Уфы за 80 рейсов было вывезено 1067 кубометров снежной массы. Как сообщает уфимская мэрия, особое внимание уделяется уборке остановочных площадок, подъездных путей к социальным учреждениям, запланирована механизированное перекидывание снега на спуске к мосту по проспекту Дружбы народов. Напомним, согласно прогнозам Башгидрометцентра, 10 января местами по республике и в Уфе, в частности, ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег, метель, при усилении ветра до 15-20м/с, гололед, снежные заносы, накат, и ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter