Уфу заваливает снегом: в круглосуточном режиме работает 288 уборочных машин

Уфу заваливает снегом: в круглосуточном режиме работает 288 уборочных машин

Вчера, 12:25ОбществоАндрей КоролевPhoto: ufacity.info
Выходные в Башкирии заканчиваются обильным снегопадом.

В последний день новогодних каникул столицу Башкирии убирают от снега 288 единицы специализированной техники и 222 дорожных работника. Как сообщает мэрия Уфы, работа организована в круглосуточном режиме.

За ночь только из Ленинского района Уфы за 80 рейсов было вывезено 1067 кубометров снежной массы.

Как сообщает уфимская мэрия, особое внимание уделяется уборке остановочных площадок, подъездных путей к социальным учреждениям, запланирована механизированное перекидывание снега на спуске к мосту по проспекту Дружбы народов.

Напомним, согласно прогнозам Башгидрометцентра, 10 января местами по республике и в Уфе, в частности, ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег, метель, при усилении ветра до 15-20м/с, гололед, снежные заносы, накат, и ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

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