Уфу заваливает снегом: в круглосуточном режиме работает 288 уборочных машин

Напомним, согласно прогнозам Башгидрометцентра, 10 января местами по республике и в Уфе, в частности, ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег, метель, при усилении ветра до 15-20м/с, гололед, снежные заносы, накат, и ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.