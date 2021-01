Сегодня, 1 января, по Башкирии и в Уфе ожидается пасмурная и снежная погода.

При слабом юго-восточном ветре, скорость которого не превышает 3 метров в секунду, в течение суток будет идти небольшой снег. Температура воздуха не опустится ниже минус 9 градусов днем и минус 12 градусов ночью. В следующие дни характер погоды существенно не изменится.

