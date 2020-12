Сотрудники правоохранительных органов САнкт-Петербурга выявили сеть подпольных казино.

По сообщению iz.ru, незаконный игровой бизнес был организован весной этого года восемью жителями Санкт-Петербурга, которые закупили специальное оборудование, наняли штат сотрудников, включая охрану. Всего они создали шесть подпольных игровых заведений в разных районах города. В ходе проведения обыска сотрудники изъяли игровые автоматы, компьютеры и документы, которые станут доказательной базой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter