В Башкирии построят новые технопарки

Руководство Башкирской содовой компании (БСК) объявило о создании трех технопарков, которые поддержат малый и средний бизнес в регионе.

Генеральный директор компании Эдуард Давыдов на встрече с членами ассоциации предпринимателей Стерлитамака рассказал, что в настоящее время ведется работа по подготовке комплекса мер по поддержке предпринимателей. «В настоящее время мы разрабатываем комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса региона, в рамках запуска нами технопарков на площадках АО „БСК“. Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей, с которыми можно было бы объединить усилия и, работать на общую пользу. Взаимовыгодное сотрудничество позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет, поможет вернуть людей с севера. Будем вместе развиваться, развивать город и республику», — заявил Давыдов. Предприниматели смогут оперативно запустить производство без лишних поисков помещений и оборудования, так как на территории предприятий БСК уже есть необходимая инфраструктура. В Башкирской компании отметили, что сотрудничество должно нарастить эффективность взаимодействия между представителями малого и среднего бизнеса. Приоритетными направлениями станут изготовление тары для фасовки, переработка попутных продуктов производства, фасовка пищевой соды в ПЭТ-тару и многое другое. Наиболее перспективным форматом сотрудничества станет создание минипроизводств по изготовлению изделий из поливинилхлорида. Пример удачного взаимодействия с малым бизнесом у БСК уже есть. В этом году предприятие запустило на территории производства «Сода» цех по изготовлению поддонов специально для нужд содовой компании. Председатель Совета Ассоциации предпринимателей Стерлитамака Екатерина Фризен отметила, что пандемия коронавируса сильно сказалась на предпринимателях. «Башкирская содовая компания — яркий пример того, как правильно выстраивать внутреннюю кооперацию, всячески поддерживая своих работников, параллельно участвуя в экономической жизни региона и развивая ее», — отметила Фризен. Отмечается, что технопарки станут дополнительным вкладом БСК в устойчивое развитие Башкирии.

