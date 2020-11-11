В Башкирии построят новые технопарки

«В настоящее время мы разрабатываем комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса региона, в рамках запуска нами технопарков на площадках АО „БСК“. Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей, с которыми можно было бы объединить усилия и, работать на общую пользу. Взаимовыгодное сотрудничество позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет, поможет вернуть людей с севера. Будем вместе развиваться, развивать город и республику», — заявил Давыдов.