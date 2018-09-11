Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»

- Меня часто спрашивают, жалею ли я, что родила такого ребенка, - говорит Ирина. - Нет! Ни я, ни мой муж не жалеем об этом. Катя растет в любви и заботе. Главное для нее - не болеть и вовремя проходить обследования. А люди...Нет, наше общество не готово принимать инвалидов, оно деградирует. Тыкают пальцем, причем родители не останавливают своих детей и не объясняют им. У Кати из внешних симптомов только лишний вес и очки. А людям проще сказать, что «мама- дура, раз все знала и родила»! Им не важно, почему семья пришла к такому решению.