Пользователи Одноклассников теперь могут рекламировать свой бизнес и творчество

Социальная сеть Одноклассники запустила собственный рекламный кабинет. Теперь как администраторы групп, так и пользователи смогут настраивать продвижение постов с любыми форматами контента, включая видео, фотографии и ссылки. Ранее управлять рекламными кампаниями в ОК можно было только через профессиональную рекламную платформу myTarget. Теперь размещать рекламу группы и пользователи Одноклассников могут, не выходя из соцсети.

Рекламный кабинет в ОК открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого и среднего бизнеса, например, продажи одежды, хэнд-мэйд товаров, косметических услуг, экологических продуктов. Также пользователи, тематические группы, авторы и медиа смогут найти новую аудиторию для своего контента — музыки, фотографий, текстов и видео. Все это дает возможность создателям контента найти свою аудиторию в ОК.

В рекламном кабинете ОК настройки оптимизированы для пользователей с минимальным опытом продвижения в соцсетях. Система автоматически предложит выгодную ставку и оптимизирует расходы рекламодателя так, чтобы получить максимальный результат. Целевую аудиторию рекламы можно будет легко настроить по нескольким параметрам: возрасту, полу, интересам, уровню дохода и географии. Полный набор инструментов и расширенных настроек рекламных кампаний для брендов и опытных специалистов доступен в сервисе myTarget.

Фото: пресс-служба ОК

Для удобства пользователей создавать кампании и управлять продвижением можно со смартфона прямо в основном приложении ОК на iOS и Android.

Запустить рекламную кампанию можно с минимальным бюджетом в 400 рублей. Настройки рекламного кабинета позволяют задать максимальный бюджет на продвижение в день. Система покажет прогноз охвата продвигаемого контента в зависимости от установленного лимита.

Статистику продвижения можно отслеживать в рекламном кабинете, где доступны данные о показах, переходах, расходах, стоимости клика (CPC) и коэффициенте кликабельности (CTR).

Рекламный кабинет уже доступен части аудитории и в ближайшие дни появится у всех пользователей соцсети.