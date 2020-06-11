Уфа стала претендентом на звание "Города трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» населенным пунктам, жители которых проявили особую самоотверженность и героизм в годы ВОВ, сообщает er.ru.

В каждом городе, удостоенном почетного звания, установят стелы с текстом указа президента и российским гербом. Именно здесь будут проводиться празднования 1 и 9 мая, а также Дня города.

Претендентами на звание, помимо Уфы, являются ещё 19 городов. Среди них - Нижний Новгород, Томск, Омск, Барнаул, Казань, Нижний Тагил, Ульяновск, Саратов, Красноярск, Иваново, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Новосибирск, Самара.

Сбор подписей продолжается. В тех регионах, где позволяет эпидситуация, они собираются в оффлайн-режиме.

Герой соцтруда, почетный гражданин Самары Максим Оводенко, который много лет был директором Куйбышевского завода, предложил оргкомитету ЕР «Наша Победа» организовать сбор подписей параллельно с голосованием за поправки. По его мнению, так свои города смогут поддержать больше людей. В «Единой России» поддержали данную инициативу.

На сегодняшний день в российских регионах собрано свыше 2 миллионов подписей. При этом с инициативой получить звание «Города трудовой доблести» жители страны сами обращались к губернаторам. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета партии, руководитель проекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По его словам, почетное звание является оценкой вклада каждого города в победу. Это не только вопрос исторический справедливости, но и дань трудовому героизму предков.

Итоги голосования подведут на заседании оргкомитета «Победа». Его возглавляет президент РФ Владимир Путин.

«Уфа в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров, где ковалась Победа. Из западных регионов страны в столицу республики было передислоцировано 36 предприятий и производств. Уфа приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны город выпустил 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов.

За трудовой подвиг два уфимских предприятия получили на постоянное хранение Красные знамена Госкомитета обороны. Еще семь предприятий награждены переходящими Красными знаменами ВЦСПС и Наркоматов СССР. Более 60 тысяч уфимцев удостоены орденов и медалей за доблестный труд в годы войны.