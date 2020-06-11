Число выздоровевших от коронавируса москвичей превысило 115 тысяч
Сегодня, 19:00ОбществоФото: pixabay.com
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что общее число выздоровевших от коронавируса в столице достигло 115 тысяч человек.
Как сообщает газета “Известия”, за последние сутки из больниц Москвы были выписаны 2236 пациента после Covid-19.
Ранее столичный градоначальник объявил о постепенном снятии ограничений, которые действовали на территории города из-за коронавируса. С 9 июня москвичам разрешили свободно гулять, а также открылись предприятия сферы услуг и ветеринарные клиники; возобновлена работа каршеринга.
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