Путин: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабильная

Путин: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабильная
Путин: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабильная
Сегодня, 16:48ОбществоФото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин дал свой комментарий относительно ситуации с распространением коронавируса в стране. Он назвал ее «стабильной», призывая россиян вакцинироваться.

Стоит отметить, что прививки от COVID-19 уже сделали 21,5 миллиона граждан, что показывает хорошую готовность отечественной системы здравоохранения в текущей эпидемиологической обстановке. При этом глава государства призвал вакцинироваться не только рядовых граждан, но и глав регионов, которые ответственны за организацию данного вопроса.

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», президент России раскрыл подробности вакцинирования от коронавируса, рассказав об уровне антител. Исследования показали, что его «коэффициент позитивности» поднялся до 15, что показывает превышение количества антител после проведенной прививки в 15 раз от минимально установленного медициной уровня. На своем примере Владимир Путин показывает сомневающимся, что российская разработка от коронавируса действенна и безопасна.

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