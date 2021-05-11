Путин: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабильная

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», президент России раскрыл подробности вакцинирования от коронавируса, рассказав об уровне антител. Исследования показали, что его «коэффициент позитивности» поднялся до 15, что показывает превышение количества антител после проведенной прививки в 15 раз от минимально установленного медициной уровня. На своем примере Владимир Путин показывает сомневающимся, что российская разработка от коронавируса действенна и безопасна.