В Башкирии почти на сотню выросло количество пациентов, заболевших коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 76 больных коронавирусом. По состоянию на 11 мая всего в республике 1567 больных. Об этом сообщает федеральный портал актуальной информации по коронавирусу в России.

Напомним, по данным, актуальным на 10 мая, количество выздоровевших в Башкирии не изменилось — 435 за весь период пандемии. Летальных случаев коронавируса также не прибавилось — их в регионе насчитывается 15.