В Башкирии почти на сотню выросло количество пациентов, заболевших коронавирусом
11 мая, 12:52ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Оперативные данные озвучили на федеральном портале Стопкоронавирус.рф.
В Башкирии за минувшие сутки выявлено 76 больных коронавирусом. По состоянию на 11 мая всего в республике 1567 больных. Об этом сообщает федеральный портал актуальной информации по коронавирусу в России.
Напомним, по данным, актуальным на 10 мая, количество выздоровевших в Башкирии не изменилось — 435 за весь период пандемии. Летальных случаев коронавируса также не прибавилось — их в регионе насчитывается 15.
Всего в России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 11 656 человек. Статистика гласит, что наша страна вошла в тройку лидеров по числу заболевших.
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