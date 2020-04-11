У жителя Башкирии, прибывшего из-за границы, нашли редкую болезнь

Житель Башкирии привез из заграничной поездки лихорадку денге, которая сейчас встречается в Азии, Африке, Океании, Карибском бассейне, в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

Пациент, передает «Уфаситиньюс» со ссылкой на Росздравнадзор, старше 14 лет, случай выявили еще в январе 2020 года.