На Филиппинах объявили эпидемию по лихорадке денге

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Власти Филиппин объявили национальную эпидемию по лихорадке денге.
Эта болезнь уже унесла жизни 622 человек, сообщает 7 августа газета «Известия».
За неполные семь месяцев 2019 года в стране было зарегистрировано 146 тысяч случаев данного заболевания.
Свыше 10 тысяч человек заразились только в период с 14 по 20 июля. Это на 71% больше, чем за такой же период прошлого года.
Лихорадкой денге человек заражается от укусов комаров Aedes aegypti. В случае развития геморрагической формы заболевания летальность составляет примерно 50%.
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