Уфимские пожарные «потушили» пожар в ТРЦ «Мега»

По легенде учений, пожар возник в крупном магазине электроники, расположенном в глубине второго этажа торгово-развлекательного центра.

Охранник, первым заметивший возгорание, привел в действие пожарную сигнализацию, которая активировала систему безопасности комплекса. Через несколько секунд посетители начали покидать здание по 50 путям эвакуации. Магнитные замки на них разблокировались в момент подачи сигнала тревоги. Когда большая часть посетителей покинула опасную зону, на стоянке был развернут мобильный пункт помощи, где можно было получить теплый плед и дождаться ликвидации угрозы.

Полная эвакуация всех корпусов ТРЦ заняла порядка 9 минут, за это время здание покинули около трех тысяч человек.

До окончания эвакуации к зданию прибыли и первые подразделения пожарной охраны. Получив вводную информацию о месте дислокации очага пожара и пострадавших, оставшихся в здании, огнеборцы провели боевое развертывание, установили колонки на пожарные гидранты, а спасатели газодымозащитной службы, облачившись в дыхательные аппараты, отправились внутрь торгового центра.

Так как в случае пожара необходимо полностью обесточить все помещения, работать огнеборцам пришлось с использованием фонарей. Условный пожар был локализован. В то время, пока газодымозащитная служба проводила работы внутри здания, на защиту кровли были поданы дополнительные стволы с использованием автолестницы «Магирус».