В Башкирии пройдут антитеррористические учения

С 14 по 16 июня на территории предприятия «Каустик» (входит в состав АО «Башкирская содовая компания) запланировано проведение тактико-специальных учений «Технология-Стерлитамак-2017».

Как рассказали в пресс-службе правительства Башкирии, правоохранительные органы, власти республики и города обращаются к жителям и гостям Стерлитамака с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.

Населению также напоминают, что в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» представители силовых ведомств в период проведения учений могут попросить местных жителей предъявить документы, удостоверяющие личность, ограничить проход и проезд в зоне проведения операции, досматривать граждан и их машины, использовать транспортные средства (независимо от форм собственности) для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта,а также беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения.